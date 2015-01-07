Brent дешевле $ 50. Дождемся ли мы $ 20?

Сегодня цена на сырую нефть марки Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с мая 2009 года. Аналитики предсказывали такое развитие событий, в результате глобального замедления экономического роста, а как следствие, - падения спроса на «черное золото» вкупе с переизбытком предложения на рынке.

Фьючерсы на Brent сейчас торгуются на уровне 49,92 доллара за баррель (на 11.54 мск), а февральский фьючерс на WTI стоит 47,05 доллара за баррель.



Нефтяной рынок идет резко вниз вот уже четвертый день подряд на фоне глобального переизбытка поставок. Банк ANZ в своих комментариях в среду объявил, что прогноз цены на нефть остается перекошенным в сторону снижения. «Мы ожидаем, что производители дорогостоящей сланцевой нефти первыми снизят поставки, они вынуждены будут это сделать из соображений рентабельности, однако это вряд ли произойдет до середины 2015 года», — говорят эксперты банка.

Нобуюки Накахара, бывший руководитель нефтяной компании и бывший член стратегического совета Банка Японии прокомментировал агентству Reuter, что тоже ожидал сильного ценового падения. «Вероятно, цена на нефть продолжит падать, потому что несколько «жирных» лет с нефтью дороже 100 долларов за баррель были исторически неправильными и никак не оправдывались», — сказал он. — «Я не удивлюсь, если цена упадет приблизительно к 20 долларам. Это всё исключительно вопрос взаимоотношений между спросом и предложением. Для нефти есть и потолок, потому что высокая стоимость энергоносителей останавливает экономический рост».

Аналитики комментируют, что низкая цена на нефть продиктована высоким мировым производством, которое сталкивается с весьма вялым спросом, особенно в Европе, которая все еще не может выползти из долгового кризиса. В Азии тоже все не слава богу: рост Китая замедляется, а Япония борется с рецессией. Североамериканские производители сланцевой нефти потихоньку замедляют бурение, но вот ОПЕК по-прежнему сопротивляется просьбам снизить производство, чтобы поддержать цены. Более того, нефтяной картель почти каждый день объявляет о грандиозных скидках на нефть то для азиатских, то для европейских потребителей. Таким образом старейшая нефтяная международная организация пытается удержать свою долю на рынке.