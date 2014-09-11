Фунт вырос на новом опросе перед референдумом

Фунт закрылся в Нью-Йорке в среду на $1.6211 после того, как восстановился от предыдущих минимумов вокруг $1.6052, дополнительный импульс чему придал новый опрос перед референдумом о независимости Шотландии, который не выявил ни одного господствующего лагеря (видимо, сказалась политика кнута и пряника, которую активизировал Лондон в последние дни). Курс поднимался к максимуму на $1.6231. Тем не менее, продавцы воспользовались ралли и активно продавали валюту, в результате курс вернулся обратно, до $1.6190, прежде чем стабилизироваться между $1.6205/15 в конце дня. В начале четверга в Азии была отмечена консолидация между $1.6200/10, прежде чем курс протестировал максимумы азиатской сессии $1.6220, от которых отступил до $1.6187, стабилизировавшись около $1.6200 перед европейским открытием. Евро/стерлинг, который видел максимумы на stg0.8066 в среду, был оттеснен до stg0.79535 после публикации нового опроса и закончил среду на stg0.7968. Консолидация в Азии проходила в зоне stg0.7966/76, держась в стороне от нижней границы. Данных в Британии сегодня нет, поэтому рынки будут отслеживать любые опросы на тему шотландской независимости, опасаясь спекуляций, хотя основным остается опрос YouGov, опубликованный в выходные в Sunday Times и показавший, что 18 сентября Шотландия проголосует за выход из Великобритании и обретение независимости и государственного суверенитета.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 3: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 2: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 1: $1.6233 - сопротивление 8 сентября на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6196

Поддержка 1: $ 1.6187 - поддержка 11 сентября на часовом графике

Поддержка 2: $ 1.6048 - минимум 15 ноября 2013

Поддержка 3: $ 1.6004 - 200-недельное скользящее среднее значение

Поддержка 4: $ 1.5854 - месячный минимум 12 ноября 2013

Комментарий: время, проведенное ниже 100-недельного скользящего среднего значения ($ 1.6083) было кратким, и это тестирование спровоцировало в итоге отскок во вторник от уровней чуть ниже $1.6048, минимума 15 ноября 2013, который получил продолжение и в среду. Однако быки продолжают искать закрытия выше минимума пятницы $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, хотя, на самом деле, необходимо закрытие выше $1.6440, чтобы переключить внимание к слоям сопротивления в зоне $1.6499-1.6650. Ключевой проблемой для медведей остаются перепроданные дневные осцилляторы и торговля в районе основания канала Боллинджера, что может по-прежнему ограничивать попытки снижения. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex