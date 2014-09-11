Комментарии Societe Generale по стерлингу

Публикация вчера свежего опроса в Daily Record – показавшего рост на 6 пунктов в лагере тех, кто 18 сентября скажет "нет" отделению Шотландии – стала катализатором коррекции последнего снижения стерлинга. Фунт теперь торгуется по отношению к доллару около $1.6245. "Сегодня нет серьезных новостей, так что узкий диапазон сохранится", - говорит валютный аналитик Societe Generale Кит Джакс, подчеркивая, что фунт стал очень чувствителен к новостям из Шотландии. "Не исключаю сдвиг в сторону минимума прошлой пятницы по фунт/доллару (

) на $1.6324, но в ходе этого ралли, вероятно, появятся новые продавцы", - говорит он.