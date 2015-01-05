Выход Греции из еврозоны вызовет катастрофу

Журналисты MarketWatch не боятся таких громких заголовков — на то у них есть весомые доказательства и мнения экспертов. Недавнее решение нового греческого правительства покинуть еврозону станет очень сильным потрясением на финансовых рынках. Некоторые экономисты говорят, что это может быть даже хуже, чем крах Lehman Brothers в 2008 году.

Выход Греции, скорее всего, вызовет взрыв для греческих банков и фондового рынка страны, а затем обернется жестким ограничением движения капитала — считает Барри Эйченгрин, преподаватель истории экономики в Университете Калифорнии в Беркли.

Решение Греции также повлияет на другие страны, поэтому что инвесторы готовятся к самым разным ситуациям, особенно боясь того, что страна покинет валютный союз. "В краткосрочной перспективе это будет как бы Lehman Brothers в квадрате", - предупредил Эйченгрин.

Он прогнозирует, что европейские политики с трудом подберут слова, чтобы найти компромиссы и сохранить положение Греции в валютном союзе. "Нужно держать страну в еврозоне, потому что выход из него будет дорогостоящим и болезненным для политиков", - сказал он.

Джеффри Френкель, профессор экономики в Гарвардском университете, говорит, что мировые инвесторы «повалили» в европейский рынок в течение последних лет, когда кризис пошел на спад. Теперь, вероятно, повторятся потрясения на рынке в регионе и затем распространятся в другие страны.

Кеннет Рогофф, бывший главный экономист Международного валютного фонда и профессор Гарвардского университета сказал, что евро - "историческая катастрофа". "Это не означает, что его легко разбить", - сказал он.

По мнению некоторых экспертов, даже запуск полномасштабного количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка уже не будет успешным и действенным.



Пара EUR/USD сегодня сильно слабеет - к 13:46 по мск торгуется на уровне 1,1923 (-0,67%).

