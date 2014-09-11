USD/JPY выше 200-месячной МА на 106.47

Комментарий: Доллар/иена преодолел 200-месячную скользящую среднюю на уровне 106.47. Это важная область, кроме того, на дневном графике появилась модель 13 count, поэтому дневное закрытие выше (а еще лучше недельное) подтвердит развитие восходящей динамики в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе возможен небольшой откат до области сопротивления 105.50/11. Мы сохраняем свой краткосрочный бычий прогноз, до тех пор, пока доллар/иена торгуется выше минимума 5 сентября на 104.68 по итогам дневного закрытия. За 200-месяяной МА на 106.47 следует сопротивление 2010-2014 года на 107,48, а также линия 12-летнего нисходящего тренда на 108.55.

Текущая позиция: Закрыта

Рекомендация: покупка на спаде к 105.50. стоп на 105.10.

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): целевой уровень на 107.48 (сопротивление 2010-2014 гг.)

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 108.55/110.67. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



