GBP/USD - коррекция близка

Комментарий: Фунт/доллар наконец-то пытается скорректироваться - недавно мы отмечали формирование 13 count на дневном графике и перекупленную RSI. На дневном графике появилась разворотная свеча, таким образом, мы ждем роста к 1.6287 в течение дня, который поможет закрыть разрыв и, возможно, поднять пару до 1.6340/70. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6005/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721. Фунт/доллар подвержен натиску медведей, пока восходящая динамика сдерживается областью 1.6518/1.6645.

Текущая позиция: Короткая позиция от 1.6150 закрыта на уровне 1.6121

Рекомендация: Покупка на 1,6137, усиление позиции на 1,6080, стоп на 1,6050. Частично закрывайте позицию на уровне 1.6285, и оставшуюся часть - на 1.6350.

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.6000/1.5721, затем возможно падение к 1.5152, к линии 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель). Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex