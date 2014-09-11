Американские трейдеры переходят с акций на опционы

На американском рынке акций в последнее время наблюдается существенное падение объемов, а на рынке краткосрочных опционов - наоборот, заметен резкий рост.

За первые 4 дня сентября средний дневной объем торгов опционов на индекс S&P 500 со сроком обращения одна неделя составил 309 тыс. контрактов, что на 72% больше, чем в за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные CBOE. Кроме того, 5 сентября, когда был опубликован отчет по рынку труда США, объем торгов этими контрактами составил 53% от общего объема торгов всеми возможными опционами на индекс S&P 500. Рост объемов недельными опционами наблюдался на фоне роста самого индекса к своим историческим максимума, при этом волатильность в этот период времени находится вблизи рекордных минимумов.



С чем может быть связана такая активность на рынке опционов? Эксперты полагают, что на фоне достаточно вялых рыночных колебаний инвесторы просто страхуют свои позиции на случай непредвиденных всплесков волатильности. Обычно это происходит после публикации каких-либо значимых статистических данных или заседаний Федеральной резервной системы.

Подтверждает этот факт и статистика по объемам торгов. Так, в августе объем торгов короткими опционами составил 29% от общего объема, а в июле показатель достиг отметки 35% - самая высокая отметка за всю историю существования данных контрактов.

Стоит, правда, отметить, что относительная стоимость недельных контрактов по сравнению с месячными выглядит достаточно дорогой.

"Мы в основном используем их для продажи. Люди платят за них слишком высокую ожидаемую волатильность, и на наш взгляд это не оправдано", - рассказал в интервью Bloomberg Лоуренс МакМиллан, президент McMillan Analysis Corp.

Пока наблюдается рост объемов торговли опционами, в акциях наблюдается спад активности. В августе объем торгов ими на американском рынке упал до 5,2 млрд акций в день - самый низкий показатель с 2008 г. Тем временем индекс волатильности снизился до 12,88 пунктов, что всего на 3 пункта выше исторического минимума.