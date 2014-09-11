Доллар/иена. Citigroup предостерегает!

Доллар/иена (USD/JPY) может продолжить рост на этой неделе, но я "не удивлюсь", если пара упадет к Y105.50 уже на следующей неделе, говорит Осаму Такашима, главный валютный стратег Citigroup Global Markets Japan. "Остерегайтесь ловушки в ходе бычьего рынка", - предостерегает г-н Такашима. Пара может прикоснуться к Y107.00, или верхней границе канала Боллинджера позже сегодня. Пара "приобрела значительный импульс" в течение последних трех дней, что было обусловлено ростом доходности 2-летних казначейских облигаций США, спровоцировавшим собственную силу доллара против его коллег. Однако картина в иене кардинально разница с поведением доллара в парах с евро и фунтом, где уже началась коррекция. Поддержка теперь расположена около Y106.30, но USD/JPY, скорее всего, сохранит неприкосновенности основную тенденцию, пока остается выше Y105.50, или поддержки облака Ишимоку. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



