Евро и иена дешевеют против доллара

Евро и иена в ходе торгов в четверг продолжают снижаться по отношению к доллару. Как сообщает агентство Bloomberg, волатильность в группе валют стран G7 подскочила до максимума с февраля текущего года и впервые с октября 2013 года.

Евро на 9:51 мск 11 сентября снизился до $1,2912 по сравнению с $1,2917 по итогам американских торгов в среду. Евро в паре с японской нацвалютой поднялся до 138,12 иены против 138,03 накануне, тогда как доллар вырос со 106,86 до 106,98 иены.

Внимание инвесторов все больше привлекают расхождения в курсах денежно-кредитной политики в США и еврозоне и их возможные последствия для рынков в кратко- и среднесрочной перспективе.

С начала июля евро подешевел на фоне этого тренда на 5,7%, тогда как долларовый индекс Bloomberg за тот же период поднялся на 4,4%.