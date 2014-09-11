Нужно ли Шотландии выходить из зоны фунта?

Пока Шотландия завершает приготовления к референдуму о независимости, который пройдет в этом месяце, Великобритания - а на деле вся Европа – должна готовиться к последствиям удачной попытки. Независимость Шотландии в корне изменила бы британские и европейские конституционные основы и дала бы сильный толчок развитию других сепаратистских движений в Европе, от Каталонии до северной Италии. Однако экономические последствия независимости не столь очевидны. Сторонники независимости давно утверждают, что основным стимулом для них является борьба за шотландскую самобытность. Но на историю и традиции Шотландии наложило отпечаток многовековое взаимодействие с Англией и другими регионами Британских островов. Наиболее актуальный вопрос для шотландцев – деньги. В течение последних нескольких месяцев кампании за независимость не умолкают споры о том, может ли, или должна ли, независимая Шотландия и дальше использовать британский фунт. Результаты – для Шотландии, Великобритании и Европы – могут сильно отличаться в зависимости от того, какой путь выберет Шотландия.

Пока шотландские националисты настаивают на том, чтобы независимая Шотландия сохранила фунт. Но, учитывая, насколько легче было бы обосновать необходимость отдельной валюты – не говоря уже о том, что канцлер казначейства Джордж Осборн открыто отклонил предложение первого министра Шотландии Алекса Салмонда о валютном союзе – подобные заявления означают гол в свои ворота. Проблема, связанная с мнением шотландских националистов, - зеркальное отражение основного недостатка Еврозоны. Учитывая, что единая валюта не может функционировать без общей монетарной политики, и что экономические условия в валютном союзе отличаются, отдельные члены временами будут сталкиваться с проведением неподходящей для них политики. К примеру, во время строительного бума 2000х гг. Ирландии и Испании следовало ужесточить монетарные условия, повысить процентные ставки и уменьшить соотношение между займами/активами. Но их членство в Еврозоне означало, что государственные и частные заемщики в равной мере извлекали выгоду из крайне низких процентных ставок. После того как разразился финансовый кризис, и политики начали искать способы заставить банки возобновить кредитование в этих и других проблемных странах, стало ясно, что для этого не было никаких инструментов.

Сегодня Великобритания столкнулась с аналогичной дилеммой. Имущественный бум в Лондоне требует ужесточения монетарных условий. Но повышение ставок привело бы к экономическим разрушениям в других районах страны, где восстановление остается вялым. Кроме того, подобно Германии, Лондон накопил огромный профицит текущего счета (8% от ВВП) – а это может стать серьезной проблемой, учитывая дефляционный эффект, который оказал профицит Германии на остальные страны Еврозоны. Остальные регионы Великобритании уже накопили внешний дефицит, превышающий внешний дефицит любой промышленно развитой страны. Динамика изменений валюты может определяться одним влиятельным сектором экономики; в случае с фунтом это финансовый сектор. Некоторые считали быстрое падение фунта в 2007 и 2008 г. – он обесценился на 30% согласно торгово-взвешенному индексу – кране необходимым экономическим стимулом, учитывая поддержку, которое это означало для конкурентоспособности экспорта. Независимая монетарная политика Великобритании обеспечила гибкость, которой не доставало экономикам Еврозоны.

Однако восстановление доверия к финансовому сектору вызвало резкий откат фунта (на 18% с конца 2008 г.), снова подрывая британскую конкурентоспособность. То, что хорошо для Лондонского Сити, необязательно хорошо для остальной экономики. Таким образом, это несомненный довод в пользу отказа от экономической схемы, которая связывает Шотландию с Лондоном – довод, который поддержал бы великий шотландский экономист Адам Смит. Действительно, в основе его наиболее авторитетной работы «Богатство народов» лежало убеждение в том, что интересы лондонского торгового сообщества искажали британскую коммерческую политику. Однако альтернатива сохранению фунта тоже сопряжена с трудностями. По мнению шотландского экономиста Рональда Макдональда, независимая Шотландия должна иметь собственную валюту, которая выступала бы как нефтевалюта, вследствие зависимости экономики от добычи нефти и газа в Северном море.

Однако замена одного доминирующего сектора другим, возможно, неподходящий вариант для остальной экономики Шотландии, которая теряла бы конкурентоспособность при каждом повышении валютного курса из-за роста цен на энергоносители. Так как менее конкурентоспособные отрасли понесли бы убытки и стали неплатежеспособными, экономическая деятельность стала бы даже более локализованной и специализированной. Регулирование валютного курса не поможет. Небольшие открытые экономики Швейцарии и Норвегии – важные модели для Шотландии – боролись с резким повышением курса валюты во время мирового финансового кризиса. Для Швейцарии решением стало установление предельного уровня курса франка по отношению к евро.

Это должно вдохновить Шотландию присоединиться к крупной валютной зоне с более диверсифицированной экономикой. Как на счет евро?

Подготовлено Forexpf.ru по материалам Project Syndicate Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex