Фунт: на этом все?

Кажется, британская валюта нащупала поддержку и стабилизировалась после обвального падения в начале недели. В связи с этим возникает ряд вопросов: насколько глубоко обвалится фунт, если Шотландия все-таки выберет независимость на следующей неделе? насколько он восстановится, если шотландцы решат остаться?

Однако на этой неделе произошли и другие важные изменения в ландшафте валютного рынка, помимо результатов опросов в Шотландии. Если верить отчету, опубликованному ранее на этой неделе ФРБ Сан-Франциско, то рынок сильно отстает от кривой, закладывая в цену цикл ужесточения ФРС - это несколько встряхнуло инвесторов, замечтавшихся о вечных легких деньгах. Доллар уверенно вырос по всему спектру рынка, поскольку от FOMC теперь ждут более агрессивного настроя на ближайшем заседании 16-17 сентября. Таким образом, даже если шотландцы скажут "нет" на своем референдуме 18 сентября, фунт может продолжить снижение под влиянием реакции на комментарии ФРС. Даже если Йеллен снова проявит свою "голубиную" сущность и спровоцирует фиксацию прибыли по длинным позициям в долларе, бычий тренд вскоре возобновится. Доллар восстанавливается после многолетнего падения, следовательно фунт будет под давлением в среднесрочной перспективе.

Существует еще один весомый фактор, способный помещать укреплению британской валюты. Он связан с ожиданиями рынка относительно первого повышения ставки Банком Англии. Вчера, выступая перед профсоюзами, глава Центробанка Марк Карни упомянул, что инвесторы ждут повышения ставки весной следующего года. Динамика фунта на этой неделе говорит о том, что рынки скорректировали свои прогнозы и теперь не ждут начала цикла ужесточения раньше весны. Толчком для подобной переоценки послужила неопределенность вокруг референдума в Шотландии. В опубликованном в конце прошлого месяца отчете Reuters говорится о том, что рынок настраивается на повышение в первом квартале 2015 года. Примечательно, что некоторые аналитики не исключали возможности первого повышения и в четвертом квартале 2015 года. Банк Англии вряд ли решится на ужесточение раньше мая 2015 года - в лучшем случае - даже если Шотландцы решат покидать Соединенное королевство, таким образом, учитывая экономические трудности, теперь уже вряд ли кто-то будет говорить "о скором повышении" Учитывая вялый рост экономики в Еврозоне, слабый рост заработных плат в Великобритании и трудности, с которыми приходится бороться большинству Центробанков, чтоб стимулировать спрос при помощи ультра-аккомодационных политик, мы считаем, что инвесторы перестарались и заложили в цену слишком раннее повышение ставки Банка Англии. Мы полагаем, что фунт оказался бы под давлением в любом случае, из-за переоценки монетарной политики Банка Англии и не зависимо от результатов опросов в Шотландии. Это значит, что восстановление на отрицательном решении шотландцев будет весьма скромным. Фунт/доллар может подняться до 1.62 в течение трех месяцев, если Шотландия останется в составе Соединенного Королевства.

В противном случае нисходящее давление на фунт усилится. Пока не известно, во что обойдется разделение, какая валюта будет у Шотландии и чем все это обернется для Великобритании в политическом плане - ответы на эти вопросы найдутся нескоро, поэтому волатильность останется высокой. Однако, учитывая твердое намерение ЕЦБ не допустить дефляцию в Европе, евро/фунту будет сложно расти, такое противодействие со стороны евро может ограничит нисходящий потенциал фунта. На недельном графике фунт/доллара поддержка сформирована простой 200-дневной скользящей средней в области 1.6004. Прорыв ниже обусловит падение к минимумам ноября 2013 года на 1.5855 и ниже. До минимумам 2013 года (1.4814) еще далеко - есть куда падать.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам Rabobank Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



