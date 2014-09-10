В центре внимания - Шотландия

Сегодня не было новых результатов опросов, которые могли бы усилить волатильность фунта, зато на повестке дня другое интересное событие - лидеры трех крупнейших партий отправляются в Шотландию с кампанией "Лучше вместе".Премьер министр Дэвид Кэмерон, его заместитель Ник Клегг и лидер лейбористов Эд Милибанд до недавнего времени держались в тени в том, что касается грядущего референдума. Cкорее всего, сегодня Кэмерону также не удастся проявить себя, потому что Консерваторы не пользуются популярностью в Шотландии. У Эда Милибанда неплохие шансы изменить мнение шотландцев, поскольку кампанию за независимость развернули именно сторонники лейбористов. Мы по-прежнему ждем свежих результатов опросов, чтобы понять, поможет ли план бывшего премьера Гордона Брауна, ориентированный на более глубокую децентрализацию власти, остановить шотландцев на пути к независимости. Также Марк Карни, глава Банка Англии, выступает сегодня в парламенте, ему придется отвечать на вопросы об инфляции и монетарной политике. Скорее всего, про Шотландию его тоже спросят. Вчера он заявил о том, что валютный союз и независимость несовместимы, учитывая утрату суверенитета, необходимую для функционирования союза. Спросите Ирландию, Грецию и Португалию, они подтвердят.

взвешенный по торговле всего лишь на 3% ниже годовых максимумов, поэтому развал Соединенного королевства почти совсем не учтен в ценах. Не самые лучшие перспективы для британской валюты.