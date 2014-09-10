Интерес к продаже евро на росте остается сильным

Попытки евро подняться выше продолжают встречать отпор, и, в то время как прорыв выше $1.2960 может стать катализатором для возвращения к тридцатой фигуры, участники рынка настроены довольно пессимистично. Приступы усиления евро по-прежнему базируются на фиксации прибыли медведями, а широкий ряд имен сохраняет заинтересованность в продаже на росте. Между тем, развитие событий в Европе не предвещает евро ничего хорошего: экономические данные продолжают разочаровывать инвесторов, а новые санкции ЕС повлекут за собой ответную реакцию России, которая определенно не будет способствовать улучшению показателей деловой активности. Все большее расхождение путей ЕЦБ и ФРС с течением времени приобретает лишь более четкие очертания, и евро/доллар легко может опуститься к уровням в области $1.26/$1.25, прежде чем медведи решат взять тайм-аут. Между тем, в более долгосрочной перспективе от пары вполне можно ожидать развития нисходящего тренда в направлении $1.20 и $1.15.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex