Пара EUR/USD опускается до максимума 6 недель

Во вторник евро снизился против доллара США после выхода не самых положительных экономических отчетов еврозоны. Однако единая валюта по-прежнему торгуется на максимуме последних 6 недель.

Во время утренних торгов в Европе соотношение EUR/USD достигло уровня 1,3678 (сессионный минимум), а впоследствии укрепилось на 1,3682, потеряв 0,08%. Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,3640 (минимуме понедельника) и сопротивление на 1,3723 (максимум 21 мая).

Официальные данные показали, что безработица в зоне евро осталась неизменной и находится на уровне 11,6% в мае, хотя ожидался рост до 11,7%. Число безработных в Германии выросло на 9 тыс. в мае (вместо прогнозируемых 10 тыс.).

Евро упал против фунта, пара EUR/GBP опустилась на 0,20% до 0,7988.