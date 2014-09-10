Австралийский доллар попал в число аутсайдеров.

Основные валютные пары сегодня стабилизировались, но вот австралийский доллар продолжил падать в бездну, воспользовавшись индексом потребительского доверия Westpac как поводом для возобновления распродажи.Индекс снизился с 98.5 в августе до 94.0 в сентябре, практически уничтожив все, что удалось набрать за последние два месяца; это свидетельствует о том, что индикатор по-прежнему движется в рамках нисходящего тренда. Глава Центробанка Ситвенс заявил о том, что ситуация на рынке жилья не позволяет РБА снизить ставку, в сложившихся обстоятельствах это негативно влияет на потребительское доверие. Публикуемый завтра отчет по рынку труда, скорее всего, добавит негатива в общую картину и спровоцирует дальнейшее падение австралийской валюты. Цены на железную руду также снижаются, усиливая давление на AUD. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



