Иностранные брокеры в России: реклама нон грата?

Осенняя сессия российского парламента может ознаменоваться громким законопроектом, который отразится на многих трейдерах: законодатели планируют запретить в России рекламу иностранных биржевых брокеров.

Материалы, которые не так давно представил ЦБ РФ, свидетельствуют о том, что поправки в соответствующий закон уже подготовлены, дело осталось только за их принятием. Запрещение в России рекламы услуг, которые оказываются за рубежом, по мнению некоторых парламентариев, способно уменьшить разрастание офшорной компоненты отечественного бизнеса. Новый законопроект призван простимулировать предоставление соответствующих услуг на территории Российской Федерации.

Осенняя сессия российского парламента может ознаменоваться громким законопроектом, который отразится на многих трейдерах: законодатели планируют запретить в России рекламу иностранных биржевых брокеров.







Материалы, которые не так давно представил ЦБ РФ, свидетельствуют о том, что поправки в соответствующий закон уже подготовлены, дело осталось только за их принятием. Запрещение в России рекламы услуг, которые оказываются за рубежом, по мнению некоторых парламентариев, способно уменьшить разрастание офшорной компоненты отечественного бизнеса. Новый законопроект призван простимулировать предоставление соответствующих услуг на территории Российской Федерации.