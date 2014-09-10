BlackRock ждет дальнейшего укрепления доллара

укрепляется против большинства валют и, вероятно, продолжит делать это в обозримом будущем, говорит Рассел Кестерип, директор инвестиционного отдела BlackRock. Сила доллара - это не просто функция ускорения экономики США, говорит он. "Европейские экономические данные продолжают разочаровывать, что заставило Европейский центральный банк еще больше снизить процентные ставки и инициировать новую программу, направленную на покупку обеспеченных активами ценных бумаг", - говорит BlackRock. Рост доллара приводит также к снижению цен на сырьевые товары по всем направлениям. "В той же степени, в какой доллар продолжает расти, особенно если реальные ставки начнут обратное движение вверх, инвесторы должны ожидать, что сырьевые товары останутся под давлением", - сказал г-н Кестерип.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex