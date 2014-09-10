Brent дешевле $100, несмотря на техническую коррекцию

Нефть марки Brent держится ниже 100 долларов за баррель в течение самого длинного периода с апреля 2013 года. Замедление экономического роста по всему миру усугубляет избыток поставки нефти, поэтому спрос на нее снижается, а предложение — остается. WTI была в среднем на вчерашнем уровне. В Лондоне вот уже третий день нефть Brent торгуется ниже 100 долларов. Китайский премьер Ли Кэцян объявил, что рост денежной массы в Китае был самым медленным за пять месяцев — это определенно оказало давление на «черное золото», ведь Китай — один из основных потребителей нефти.

Дэвид Веч, аналитик-консультант JBC Energy GmbH (Вена) заявил агентству Bloomberg: “Глобальная макроэкономическая картина стала слишком темной. Трудно вообразить, коктейль из каких оптимистичных факторов сможет перевернуть рынок нефти в ближайшие месяцы». Так что пока возможны только технические отскоки (которые, собственно, и имеют место быть).



Октябрьские фьючерсы на Brent повысились на 13 центов до 99,29 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже торговалась на уровне 92,81 доллара за баррель (вчера эта цена выросла на 9 центов по сравнению с понедельником, когда нефть WTI продемонстрировала самую низкую цену с 14 января). Объем всех проданных фьючерсов были приблизительно на 36% выше, чем 100-дневное среднее число.



