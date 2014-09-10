Доходность в США растет, инвесторы ждут заседания FOMC

Американская валюта продолжает пользоваться спросом, и важные экономические показатели, способные изменить прогнозы инвесторов относительно монетарной политики Федрезерва, тут не при чем. И все же, доходность по гос. облигациям США растет, а на рынке воцарилась душная нервозность в ожидании заседания FOMC, запланированного на следующую неделю. Отчет по рынку труда не оправдал ожиданий, но инвесторы все еще надеются на изменение оценочных суждений Центробанка и прогноза по монетарной политике, особенно сейчас, когда программа количественного ослабления практически завершена.Диаграммы, отражающие прогнозы отдельных членов Комитета по срокам первого повышения ставки, показали, что индикатор одобрения подобного шага в конце 2015 года составляет 1.13%, а в конце 2016 года - 2.5%. Скорее всего на ближайшем заседании эти прогнозы не изменятся, равно как и прогнозы по реальному ВВП или инфляции.Между тем, доходность по облигациям США растет вместе с

, уменьшая шансы на обсуждение стратегий выхода или изменение общего тона комментариев со стороны политиков Центробанка. Глава ФРС Филадельфии Плоссер (с правом голоса), выступая после выхода отчета по занятости, отметил: "по правде говоря, когда мы начинали сворачивать программу покупки активов, то не рассчитывали на столь стремительные изменения; по нашим прогнозам, текущие экономические условия должны были бы наступить не ранее, чем через год. Глава ФРС в Кливленде Местер (с правом голоса) также недавно заявил, что "показатели занятости и инфляции приближаются к целевым уровням Федрезерва". А Локхарт, глава ФРБ в Атланте (получит право голоса в следующем году), считает, что FOMC может проявить выдержку, но сам он при этом собирается голосовать за повышение ставки. Мы не ждем от FOMC никаких радикальных изменений на следующей неделе, но, скорее всего, Центробанк отметит улучшение экономических условий, а тема повышения ставки выйдет на передний план. Таким образом, текущая дивергенция монетарной политики в США и Европе продолжит расти, оказывая поддержку доходности и американскому доллару.