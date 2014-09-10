Фунт пытается начать коррекцию

Фунт закрылся в Нью-Йорке во вторник на $1.6106 после того, как изо всех сил пытался сохранять внутридневные прибыли, которыми был обязан положительному отчету по промышленному производству в Великобритании и ястребиному тону главы Банка Англии Марка Карни, ранее спровоцировавшими на европейской сессии скачок курса до максимума $1.6157. Курс опускался до минимумов $1.6060 в течение торгов в Нью-Йорке, тогда как евро/стерлинг снова бросил вызов ключевому сопротивлению на stg0.8037, пока тестирование снова не провалилось. Фунт восстановился до $1.6126 к закрытию вторника. Этот корректирующий откат продолжился в начале торгов в Азии, где валюта сначала упала до $1.6100, но, обнаружив приличный спрос, смогла скорректироваться до $1.6139. Однако предстоящий референдум о независимости Шотландии (18 сентября) все еще довлеет над стерлингом, и любые новые опросы на эту тему могут оказать колоссальное влияние. Поэтому фунт снова дрейфовал вниз в Азии, достигнув отметки $1.6110 накануне европейского открытым. Уровень сопротивления stg0.8037 в кроссе остался непокоренным в Нью-Йорке, а затем и в Азии, и курс ослабился к stg0.8019, прежде чем остановиться между stg0.8020/25. Фунт поддерживается бидами в зоне $1.6060/50, а сопротивление отмечено на $1.6140, $1.6157, $1.6187. Члены MPC в Великобритании выступят в 1345GMT.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 3: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 2: $1.6233 - сопротивление 8 сентября на часовом графике

Сопротивление 1: $1.6187 - сопротивление 8 сентября на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6122

Поддержка 1: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013

Поддержка 2: $ 1.6004 - 200-недельное скользящее среднее значение

Поддержка 3: $ 1.5854 - месячный минимум 12 ноября 2013

Поддержка 4: $ 1.5775 - минимум 12 сентября 2013

Комментарий: время, проведенное ниже 100-недельного скользящего среднего значения ($1.6083) было мимолетным, и фунт подпрыгнул немного от уровней чуть ниже $1.6048, минимума 15 ноября 2013. Быки продолжают искать закрытия выше минимума пятницы $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, хотя необходимо закрытие выше $1.6440, чтобы сменить направление рынка и сместить фокус к слоям сопротивления в области $1.6499-1.6650. Ключевой проблемой для медведей остаются перепроданные осцилляторы на дневном графике и торговля в районе нижней границы канала Боллинджера. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex