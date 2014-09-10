UBS. Краткосрочные торговые стратегии

Краткосрочные торговые стратегии от группы валютных стратегов из UBS.

Евро/доллар. Мы не видим причин говорить о завершении установленной тенденции. Любая попытка приблизиться к 1.3000 является эффективной возможностью для продаж. В конечном счете, следует ориентироваться на тестирование 1.2750. В области этой отметки были сформированы минимумы марта и июля 2013 года.

Доллар/иена. После пробития ключевого сопротивления на 105.50, курс этой валютной пары обеспечивает прочное наступление на верхней стороне. Ожидая количественного смягчения со стороны Банка Японии должны оказывать поддержку росту доллара против японской валюты. На попытках нисходящей коррекции до 105.70/80 следует рассматривать возможность открытия длинных позиций. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex