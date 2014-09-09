Презентация Apple дала рост акциям компании - уже +4,35%

Презентация Apple в самом разгаре. Сейчас компания представляет все новинки - гаджеты, приложения, новая ОС.

В это время акции компании Apple на американской бирже растут с довольно быстрым темпом. За последние полчаса они уже достигли уровня $102,64 (+4,35%) на фоне презентации нового iPhone. В начале торгового дня бумаги компании подорожали почти на 2% и пробили отметку в $100 (100,28).

В 21 час мск компания Apple начала презентацию своих новых продуктов. Главное событие мероприятия — премьера новых смартфонов — iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Они действительно стали больше в размерах, получили новый более мощный процессор.

iPhone стал больше в диагонали – 4,7 дюйма и 5,5 дюйма соответственно. При этом они тоньше iPhone 5S: iPhone 6 в толщину всего 6,9 миллиметра, iPhone 6+ 7,1 миллиметра, тогда как в предыдущем смартфоне было целых 7,6 миллиметра. Уже известны и цены на новые смартфоны в США: iPhone 6 будут продавать за $199 (16 гигабайт), $299 (64 гигабайта) или $399 (128 гигабайта). Более крупную модель подороже - к каждому ценнику прибавьте $100.

Остальные подробности будут позже.