Citi продает евро с целью $1.22 и стопом на $1.32

Citigroup обновил свои торговые рекомендации, резко сократив короткую позицию в евро против южноафриканского ранда, увеличивая короткую позиция в евро по отношению к американскому доллару. Цель этой торговли в паре евро/доллар составляет $1.22, а стоп-лосс установлен на $1.32. Citigroup выделяет 15% капитала на эту торговлю. "Последнее усиление доллара обязано росту процентных ставок в США, которое оказало негативное воздействие на местные фондовые рынки. Это может продолжиться в краткосрочной перспективе, так как ралли доллара и рост доходности облигаций ускоряются", - отмечают стратеги американского банка.

сейчас торгуется на уровне $1.2890.