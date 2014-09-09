Нефть не похожа на себя: может подешеветь еще на 10%

В последнее время рынок нефти стал еще более "медвежьим", чем еще несколько лет назад, и нефть может подешеветь еще на 10%, пишет CNBC. Стоимость нефти Brent опустилась ниже отметки в $100 впервые за последние 16 месяцев, чему способствовали слабые данные по импорту из Китая. Кроме слабого спроса эксперты отмечают, что потребление со стороны развитых стран тоже стало уменьшаться.

На фоне этого виден избыток предложения, в результате чего нефть впервые за последние несколько лет снова начали хранить в плавучих хранилищах в ожидании спроса. В то же время нефть теряет в стоимости.

"Сейчас в плавучих хранилищах находится примерно 30 млн баррелей, ее просто некуда поставлять. Мой долгосрочный прогноз по Brent - $70-$90 за баррель, и я думаю, мы в начале пути", - считает Эрик Ли, аналитик Citigroup.



Действительно, в конце лета рынок нефти совсем не был похож на себя. Тогда трейдеры делали ставку на то, что действия иракских боевиков смогут нарушить поставки нефти из страны. Однако затем стало ясно, что экстремисты заняли северные части Ирака, тогда как основные месторождения находятся на юге. Инвесторы внимательно следили также за ситуацией на Украине, поскольку Россия является основном поставщиком энергоносителей в Европу. В конце концов ни те ни другие события не оказали влияния на объем поставок "черного золота", и оно постепенно начало дешеветь. Дополнительное давление оказал и стремительный рост курса американской валюты. Дешевеет и нефть марки WTI: за одну бочку накануне давали менее $93 - минимум с 16 января. Причиной падения американской нефти стал резкий рост производства на территории США. В конце августа показатель составлял 8,6 млн баррелей в день.

"Цены на нефть марки Brent довольно долго торговались стабильно около $110. Однако при всем кажущемся спокойствии происходило очень много событий: иранские санкции, Ливия, Россия, Украина, еще есть вопросы в Нигерии и Ираке. Вопрос в том, не будет ли при такой нестабильности перебоев с поставками", - рассуждает Эрик Ли.

Эксперты считают, что давление на нефть также можно ожидать в IV квартале в США в связи в традиционным падением спроса из-за снижения загрузки НПЗ. К тому же сами США постепенно наращивают объем добычи нефти, и этот фактор также может сказаться на цене на нефть.

Вместе с тем, есть и другое мнение. Так, например, некоторые эксперты считают, что мировой спрос на нефть по-прежнему достаточно высок и будет расти по мере приближения зимних месяцев.