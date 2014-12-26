Золото в пятницу дорожает — цена дошла до $1195,80

Сегодня цены на золото выросли, но рынок собирается завершить вторую неделю в минусе.

К 14:20 по мск золото торгуется на уровне $1195,80 за унцию, в четверг цена была на отметке $1173,30. Сейчас рост цены составляет 1,96%.

В пятницу большинство рынков (Великобритания, Гонконг, Сингапур и Австралия) закрыты, но американский рынок сегодня работает — откроется через три часа.

"Слабый доллар привлек некоторых покупателей, но объемы очень низкие, и рост цен может остановиться, как только все вернутся после праздников. Физический спрос невелик, потому что инвесторы уже подвели итоги года, так что он тоже не поддерживает цены", - сказал трейдер по драгметаллам в Сингапуре.

Серебро к этому времени торговалось по $16,203 за унцию (вчера - $15,67).