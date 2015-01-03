Очередное повышение цен — от Microsoft. С 1 февраля компания повысит цены в России на 15-30%

На прошлой неделе корпорация Microsoft заявила, что планирует повысить цены на свою продукцию в России уже с 1 февраля 2015 года. Рост цен составит примерно 15-30%, если верить заявлению на сайте компании.

«Корпорация Microsoft с 1 февраля 2015 года корректирует цены на свою продукцию на российском рынке», — говорится в заявлении. Именно с этого дня цены на ПО и ряд устройств Microsoft подорожают на 15%-30%.

В январе пока будут действовать старые цены на продукты Microsoft и на обновление лицензионных соглашений.

Президент Microsoft Россия Павел Бетсис отметил, что для частных пользователей будет минимальное повышение цен на ПО - от 15%, для коммерческих - рост может достичь и всех 30%, причем будет зависеть от схемы лицензирования продукта.

Напомним, что в декабре цены на свои продукты уже подняли компании Yota Devices - YotaPhone 2 подорожал до 39990 рублей, Apple - iPhone 6 подорожал на 35%, до 53990 рублей, цены на гаджеты также поднимал Samsung – в среднем на 3-58 тыс. рублей.