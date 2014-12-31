Почему Рождество становится дороже? Опыт американцев

Тридцать лет назад Рождество для многих семей на Западе было каким-то очень священным праздником. Его с нетерпением ждали, старались следовать всем традициям и обязательно дарили самые лучшие подарки своим друзьям и родным. Например, с удовольствием дарили медвежат, модных кукол племянникам и племянницам. Сыграть роль Санты герою статьи — Сэму Оливерио - для своих родных обходилось примерно в сумму около $350.

В настоящее время многие американцы посчитают те подарки слишком мелкими и не будут их дарить. Хотя герой статьи и покупает сейчас подарки только для племянницы и племянника, он тратит уже $1300, это почти на 60% больше с учетом инфляции. Не каждый работник средней школы сможет себе это позволить.

Даже для собаки рождественский подарок дорожает быстрее, чем инфляция. В 2003 году Сэм купил своему золотому ретриверу веселый мяч за $7. Чтобы купить такой же в этом году своей немецкой овчарке, придется потратить уже $22.

"Заработная плата у людей среднего класса не идет в ногу со стоимостью подарков", - сказал Оливерио, который развелся и не имеет детей. "Гораздо сложнее теперь купить те подарки, которые действительно хочет получатель".

В целом американцы планируют потратить $861 на рождественские подарки в этом году, если верить результатам исследований. Это больше на 35%, чем потратили бы в 1985 году, хотя средний доход с того времен вырос только на 6,5%.

Развитие технологий сильно изменило характер ожидаемых подарков и, соответственно, количество затрат на их приобретение, - говорит Джоан Этлинг, библиотекарь. Три десятилетия назад, когда ее дети были маленькими, она купила им Трансформаторов из серии Lego. Теперь под елкой будут лежать гаджеты FitBits и принтер.

Лиза Шультейс тратит немного больше на Рождество в эти дни для своих шестерых детей, которым от 20 до 28 лет. Но она и ее муж, которые считают себя средним классом, стараются совместить приятное с полезным - например, купят дочери новое одеяло для постели.

"Есть некоторые проблемы с Рождеством у родителей сегодня. Они думают, что должны дарить дорогие подарки", - говорит Шультейс, муж Лизы. "Это родители, которые играют в игру "Давайте поддержим Jones".