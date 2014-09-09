GBP/USD явно перепродан

Комментарий: Фунт/доллар продолжил падение после вчерашнего открытия с медвежьим гэпом. Однако сейчас пара явно перепродана, RSI также находится в зоне перепроданности на отметке 8. В течение дня возможен рост примерно до 1.6287 и, возможно, до 1.6340/1.6440. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6005/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721. Фунт/доллар подвержен натиску медведей, пока восходящая динамика сдерживается областью 1.6566/1.6645.

Текущая позиция: Закрыта Рекомендация: короткие позиции на 1.6150, усиление позиции на 1.6285 и стоп на 1.6340.

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): целевые уровни на 1.6000/1.5721 и затем на 1.5152. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



