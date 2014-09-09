ЕСЛИ ШОТЛАНДИЯ СКАЖЕТ «ДА», ЧТО БУДЕТ С ЭКОНОМИКОЙ БРИТАНИИ?

На прошлой неделе подсчеты социальных опросов «Быть ли Шотландии независимой?» сводились к равносильному ответу. Но постепенно приверженцев нового правления становится больше, особенно возрастная категория 18-28лет - молодёжь стремящаяся с лучшей жизни через переустройство. И, к понедельнику, Лондон подсчитал возможные потери в случае если Шотландия всё же выйдет из состава Соединённого Королевства - они оказались достаточно не утешительными. Это заставило в понедельник потрясти британские финансовые рынки и откатиться до минимального уровня последних 10 месяцев - и сейчас цена держится в пределах 1.61 доллара за фунт.



Какова угроза для Британии? Если Шотландия всё же скажет «Да» - она заберёт с собой 90% британских запасов нефти и газа. По оценкам прошлого года это около 24 миллиардов баррелей в нефтяном эквиваленте. Это даст возможность шотландцам обеспечить себя горючим лет на 30. Воодушевляющая отметка! Поэтому Северное море сейчас наиболее лакомый кусочек для Шотландии и значительная потеря британцев. Еще к разделу потерь, а даже бы сказала, существенных затрат, в размере 5 миллиардов долларов лягут на Британию при выводе ядерного оружия из Шотландии.



Но не смотря на внушительное «приданное», которые может забрать Шотландия ей придется столкнуться и с «камнем преткновения» в виде: разделения национального долга; перестроение таможенного и налогового режимов, что приводит к опасению предпринимателей по производству и продаже виски; и угрозами Lloyds Bank и Royal Bank of Scotland уйти из Шотландии при случае их отделения.



Не смотря на достаточное количество сдерживающих факторов опасение Британии все же чувствуется, по крайней мере, это явно я вижу в отображающейся котировки. Скорее, достаточно большие опасения можно еще подчеркнуть тем, что правительство Британии пообещало предоставить Шотландии больше автономии в случае, если население сохранит союз. Поэтому ещё 9 дней на рынке будут наблюдаться волнения на фоне ожидаемого результата референдума 18 сентября. Поэтому, дамы и господа, рассчитывать на «рыночный штиль» я бы не советовала.

EUR /USD

Вчерашние сутки закрепились ниже уровня глубины коррекции Fibo78.6. Этот признак для меня выступает как продолжение тенденции на понижение и рост рассматривается теперь как коррекция. Позиция Buy $1.3000 / sl $1.2900 / tp - слетела стопом . Следующую упорную горизонталь рассматриваю фигуру $1.2800. Надеюсь вы помните, что с 18 сентября Европа запускает программу TLTRO, которая берет новый 3летний экономический курс. Естественно это приводит к тому что рынок сейчас достаточно эмоционален. Учитывая этот фактор все проявленные сигналы до старта программы - я рассчитываю как рисковые. При наличии сигнала на понижение до 18 сентября открываюсь...

USD/CHF

Франк устойчиво тестирует Fibo61.8, но не закрепляет максимальных ценовых показателей. Слияние позиций выдерживается до изменений экономических индикаторов: корректировка Buy Stop $0.9450 и открытая позиция Sell $0.9220.



GBP /USD

Натиск рынка продолжаться и усиливается с опасениями Британии исходя из возможных потерь при выходе Шотландии из состава Соединённого Королевства (18 сентября референдум). Оставляю отложенный ордер Buy Limit $1.5330 / sl $1.5220 / tp-. Как и по евро, при наличии сигнала на понижение до 18 сентября откроюсь... Сильным уровнем поддержки рассматриваю $1.6000 - сильная психологическая зона.

AUD/USD

Рисковый сигнал на понижение оказался достаточно активным: Sell $0.9350 / sl $0.9420 / tp1 $0.9305 - достиг профита; Sell $0.9350 / sl $0.9420 / tp2 $0.9105 - цель выдерживается, но учитываю, что на пути будет поддержка в виде $0.9200 коррекционного уровня Fibo38.2.

NZD/USD

Buy Limit $0.8220 / sl $0.8120 / tp - остается. Как и по австралийцу рисковый сигнал выдерживается: Sell $0.8311 / sl $0.8375 / tp1 $0.8290 - достигнут профит; Sell $0.8311 / sl $0.8375 / tp2 $0.8230 - выдерживается.





На рынке ситуация достаточно не стабильна, поэтому рекомендую использовать тактический приём «безубыток».