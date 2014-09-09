Медь становится слабее, золото — сильнее.

Сегодня фьючерсы на медь дешевеют: на его котировки оказывают давление растущий доллар США и опасения о замедлении спроса в Китае (напомню, это крупнейший в мире потребитель меди). На утренних европейских торгах на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи декабрьские фьючерсы на медь понизились на 0,7% (2,2 цента) и стоят теперь $3,146 за фунт. Поддержка ожидается на $3,127, сопротивление — на $3,209 за фунт.

Золото с поставкой в декабре стало дороже на 0,25% и стоит теперь $1257,40 за тройскую унцию.