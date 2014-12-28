Увидим ли мы в 2015 году войну валют?

Швейцария выстрелила последний залп в валютных войнах в этом месяце. Встревоженная тем, что крах российского рубля - и других валют - мог коснуться и швейцарского франка, Швейцарский национальный банк сделал беспрецедентный шаг, установив отрицательную процентную ставку 0,25% в год по депозитам.

Для уточнения: это не процентная ставка по кредитам, не процентная ставка по вкладам. Это процентная ставка по депозитам. Вложение швейцарских франков на банковский счет будет стоить вам на 0,25% дороже, чем держать их у себя дома под матрасом.

Они сделали это вопреки всем экономическим прогнозам, которые говорили нам, что никто не может сократить процентные ставки ниже нуля.

Этот шаг - плохая новость не только для всех олигархов и бандитов, которые держат свои деньги на швейцарских счетах, это еще одно напоминание о том, что когда дело доходит до денежно-кредитной политики, мы переживаем новую историю, но, собственно, ничего сделать не можем.

Не так давно люди привыкли к нулевой процентной ставке, теперь у них будут отрицательные проценты. Бросьте все это в кучу вместе с количественным смягчением и всякими другими "чрезвычайными" мерами экономической политики, которые проходят повсюду, чтобы удержать в равновесии экономическую систему.

Швейцарцы давали отпор на валютных войнах с 2011 года, когда Европейский кредитный кризис был причиной «полета» швейцарского франка - тогда центральный банк принял виртуальную привязку к евро. Этот эпизод доказывает, что если в мире мягких валют какая-то нация захочет запустить свою валюту, это ей очень дорого обойдется.

Коснемся российского рубля в этом году — он упал примерно на 50% по отношению к доллару США, и это самое драматическое событие на валютном рынке. Но и это не самое главное.

Посмотрите на японскую иену. Иена шла вниз примерно на 25% в течение последних двух лет, по данным Банка международных расчетов. А сейчас упала на 20% по отношению к доллару только за полгода. Иена в настоящее время настолько дешева, что, как я недавно обнаружил, на самом деле дешевле купить новый iPhone в Токио (можно даже несколько), чем купить один в США (прим.перев.- автор текста из США).

Это не случайно. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытается завести "ножным стартером" экономику страны с помощью выпуска стольких купюр новых иен, сколько сможет. Про его политику даже стали говорить "абэномика", что означает в основном количественное смягчение от его имени. Его переизбрание в этом месяце означает, что он продолжит действовать в том же направлении.

Слабая иена оказывает положительный эффект на японские рабочие места и местную промышленность, потому что дешевая нацвалюта делает иностранный импорт дороже, а японский экспорт - дешевле за рубежом.

Есть еще некоторые признаки замедления в Китае - было бы удивительно, если бы их не было. Дешевый юань был краеугольным камнем китайской промышленной революции. Но национальная валюта выросла примерно на 20% в течение последних четырех лет, в частности из-за падения иены. Две крупнейшие экономики Азии ведут войну в основном с бумажными валютами. Но вдруг что-то пойдет не так?..