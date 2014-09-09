Citi ждет продолжения ралли доллара

Всплеск доллара ночью (в реакции на заявления ФРБ Сан-Франциско о том, что рынок недооценивает возможность повышения ставок ФРС – прим PFS) выглядит удивительно похожим на прорыв вверх в конце 2012 года, обращают внимание аналитики Citi. Каждый компонент индекса доллара, который показал новый 14-месячный максимум во вторник, указывает на усиление доллара. Доллар/иена (USD/JPY), скорее всего, отправится на Y110-111 до конца года. Банк ожидает также, что евро/доллар (

) протестирует поддержку на $1.2750, а фунт/доллар (GBP/USD) - свое 200-недельное скользящее среднее значение на $1.6004, тогда как доллар/канадец (USD/CAD) в конечном итоге достигнет C$1.1350.