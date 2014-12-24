Нефть дешевеет и тянет золото за собой

Золото теряет актуальность как мощный «антирисковый» инструмент. Снижение цен на нефть повлекло за собой длительное падение цен на другие товары. Покупатели золота надеялись на скачок потребительских цен, но вместо этого столкнулись с угрозой замедления инфляции.

Индекс инфляционных ожиданий (тесно связан с динамикой цен на золото) сейчас на грани крупнейшего годового падения с 2008 г. В качестве альтернативного актива золото уже не так привлекательно, потому что доллар и американские акции показывают самые хорошие результаты.

Многие просто выходят из золота — на биржевых фондах позиции в золоте достигли минимума с 2009 года, это значит, что в 2014 с рынка было выведено $7,59 млрд, по данным Bloomberg. Цены восстановились незначительно по сравнению с четырехлетними минимумами в начале ноября, но к декабрю 2015 года Goldman ожидает падение до $1050 за унцию, а SocGen ждет падение до $950.

К 13:47 по мск цена на нефть Brent на торгах снизилась до $60,73 за баррель, нефть WTI — до $56,18. К этому времени золото упало до отметки $1176,40 за унцию. Сегодня в 12:05 по мск цена была на максимуме - $1181,00 за унцию, затем пошел резкий спад.