Близость психологической поддержки помогает фунту

Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.6108 после того, как оставил прежний коррекционный уровень $1.6186 (от утреннего европейского минимума $ 1.6104) и направился к минимуму $1.6100, так как рынки отреагировали на рабочее заключение ФРБ Сан-Франциско о том, что 'рынок фьючерсов на процентную ставку очень слабо отражает потенциальное ужесточение монетарной политики ФРС, поскольку она может оказаться вынуждена начать повышать ставки раньше'. Достигнув уровня $1.6108 в Азии, фунт снова отправился знакомой дорогой, вызывающей у него в последнее время наименьшее сопротивление рыночных сил – вниз. Валюта успешно миновала минимум Нью-Йорка и упала к $1.6092, прежде чем вернулась повторно тестировать максимум, поскольку Народный банк Китая удивил рынки, фиксируя курс доллар/юаня ниже, чем ожидалось, что привело к общему давлению на доллар. Тем не менее, восстановление предоставило лишь лучше уровни для продаж, и курс снова упал ниже $1.6100, восприняв инициативу от дальнейшего соскальзывания евро/доллара, что привело фунт на $1.6065 ($1.6060 – минимум ноября 2013). Этому движению вниз также продолжают способствовать итоги воскресного опроса, которые показали большинство при голосовании на референдуме в пользу независимости Шотландии, который состоится 18 сентября. Ближе к Европе появились охотники скупать активы по бросовым ценам, и фунт немного отскочил к $1.6080. В Великобритании сегодня выйдут торговые данные и данные по промышленному производству в 0830GMT, что обеспечит внутренний фокус сегодня утром.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 3: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 2: $1.6233 - сопротивление 8 сентября на часовом графике

Сопротивление 1: $1.6187 - сопротивление 8 сентября на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6089

Поддержка 1: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013

Поддержка 2: $1.6004 - 200-недельное скользящее среднее значение

Поддержка 3: $1.5854 - месячный минимум 12 ноября 2013

Поддержка 4: $1.5775 - минимум 12 сентября 2013

Комментарий: фунт в настоящее время торгуется ниже 100-недельного скользящего среднего значения, а непосредственное внимание сместилось на $1.6004-48, область, где проходит 200-недельное скользящее среднее значение, то время как общее внимание остается направлено на ноябрьский месячный минимум 2013 года на уровне $1.5854. Быки должны закрыться выше пятничного минимума $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, а закрытие выше $1.6440 необходимо, чтобы переключить внимание к слоям сопротивления в области $1.6499-1.6650. Перепроданность дневных осцилляторов и близость полосы Боллинджера остаются предметом обеспокоенности медведей.