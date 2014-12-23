Цены на нефть выросли на 2% перед американскими отчетами

Сегодня днем нефтяные котировки поднялись вверх — к 16:30 по мск за баррель нефти Brent давали $61,41, за WTI - $56,77. Цены растут в ожидании публикации экономических отчетов из США, а также на слабой активности рынка из-за отсутствия японских инвесторов.

Статистика ожидается позитивная. "Главное событие сегодня - отчеты о ВВП и заказах на товары длительного пользования в США. Объем заказов на товары длительного пользования говорит об активности в производственном секторе, которая подразумевает рост промышленного потребления нефти. Поскольку американская экономика растет, мы ожидаем благоприятных отчетов", - говорится в отчете Phillip Futures.

Вчера цена на нефть марки Brent колебалась в диапазоне примерно $3 за баррель из-за подъема на фондовых рынках и заявления министра нефти Саудовской Аравии, что ОПЕК не станет снижать производство независимо от цены на нефть.

"В течение полугода Brent может упасть ниже $60 за баррель, а WTI - до $50, за счет резкого повышения запасов. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем сильнее пострадает мировая нефтяная отрасль. К концу 2015 года нефть может резко подорожать", - уверены в Bank of America Merrill Lynch.

Падение нефтяных цен может замедлиться из-за снижения буровой активности в США. "Объем бурения в США начал быстро сокращаться. Мы ожидаем, что спад продолжится в первом квартале, если цены на нефть не начнут неожиданно рано расти", - говорится в отчете банка Standard Chartered.