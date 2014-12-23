Россия золото не продавала! Блогер разбирался, как иностранные СМИ путают читателей

На прошлой неделе в СМИ было много материалов о том, что Россия скупает золото, запасается им, а также новости о том, что правительство якобы начало продавать накопленное золото для поддержания стабильности. Вот наглядный пример.

17 декабря издание ZeroHedge задает вопрос: «Станет ли продажа золота следующим шагом Путина?». И уже на следующий день у них появляется материал, где находится «ответ» - «По данным банка Societe General, Россия начала продажу своего золота». Автор поста на портале goldenfront.ru увидел в этом сообщении что-то подозрительное и сам лично разобрался, откуда пошла дезинформация.

«Я еще вчера этому не поверил, когда впервые увидел, и уж точно не верю сегодня, посмотрев графики от главного специалиста по золотым графикам Ника Лейрда» - пишет он. Согласно данным, объем российских золотых резервов вырос на 600 тыс. унций в ноябре этого года. Уже по другому графику, в долларах российские золотые резервы подешевели примерно на $400 млн. Конечно, никто не исключает, что Россия могла начать продажи в декабре, но в реальности этого тоже не произошло.

А вот и доказательство — чуть позже сайт Gold Chat опровергает слухи о продаже российского золота. Отрывок из статьи: «Ошибка Zerohedge, опирающаяся на ошибку Societe General о продаже российского золота. ZH привел цитату от банка Societe General: «Представляется возможным, что в декабре ЦБ России начал продажу части золотых резервов и некоторые источники сообщают, что размер официальных золотых резервов сократился на $4.3 млрд в первую неделю декабря». Очень точное число - $4.3 млрд. Судя по всему, банк взял эту цифру из материала на сайте Business Insider, который, в свою очередь, ссылается на российский сайт Vesti Finance от 11.12.2014: «В четверг ЦБ России объявил о сокращении золотых резервов на $4.3 млрд за одну неделю, сообщает Вести Финанс» (перевод цитаты с английского). Но на самом деле на российском сайте написано следующее: «Золотовалютные резервы России за неделю, с 28 ноября по 5 декабря, снизились с $420,5 млрд до $416,2 млрд, сообщил в четверг Центробанк. За предыдущую неделю, с 21 по 28 ноября, ЗВР выросли с $420,4 млрд до $420,5 млрд. На 14 ноября размер ЗВР составлял $420,6 млрд, на 7 ноября - $421,4 млрд руб.»

Вот мы и нашли, где ошибка зарыта. Получается, что снижение на $4.3 млрд, о котором идет речь, относится к суммарным золотовалютным резервам, а заголовок только путает нас, что имеется в виду только золото.

"Суть критики автора не в том, что ZeroHedge дал неаккуратные данные, а в том, что он не предоставляет ссылки на первоисточники. Иногда попросту невозможно проверить, насколько достоверны показанные данные", - пишет автор.