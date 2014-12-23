Золото отходит от шока, но пока торгуется ниже $1200

Днем во вторник цены на золото поднялись выше трехнедельного минимума, но пока остаются ниже порога в $1200. Все еще сильный доллар давит на драгметалл. К 12:00 по мск на Comex фьючерсы на золото с поставкой в феврале подорожали на 0,16% - до $1181,60.

Вчера февральский контракт закрылся на уровне $1179,80 за унцию. Доллар поддерживают слова ФРС о том, что она на пути к повышению процентных ставок в 2015 году, хотя пока принимает «сдержанную» позицию.

Высокие процентные ставки США стимулируют национальную валюту и оказывают давление на золото.

В это время серебро с поставкой в марте торгуется на уровне $15,753 за унцию, а медь — на уровне $2,874 за фунт.