Индия предлагает России взаиморасчеты в рупиях

Индия вслед за китайскими властями хочет перевести взаиморасчеты с Россией в национальные валюты. Экспортеры из Индии обратились к властям, чтобы те в ускоренном порядке продумали и создали механизмы расчетов с российскими потребителями в рупиях.

Гендиректор Федерации индийских экспортеров Аджая Сахаи сказал, что на этой неделе требование экспортеров отправят в Министерство торговли и промышленности Индии.

Поставщики хотят организовать расчеты как у России с Ираном. «У нас нет времени на долгое ожидание: пикирующий рубль больно бьет по индийскому экспорту, расчеты за который сейчас ведется в долларах США», — сказал Сахаи.

Прежде представители стран - Россия и Ирана - заявили, что считают целесообразным переход на расчеты в национальных валютах.