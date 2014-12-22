Прогнозы: нефть в любом случае подорожает до $100

Очень, очень многие задаются сейчас вопросом, сколько будет стоить нефть в ближайшие два года. Зависит это от многих факторов, включая формирование нормального спроса на «черное золото», поведение ОПЕК и решения банковского сектора.

Эксперты отраслевого издания oilprice.com предложили три варианта развития событий, с разбросом нефтяной цены от 45 до 100 долларов за баррель.



Сценарий №1, 40% вероятности

В 2015 году спрос на нефть упадет на 2 млн баррелей в день по сравнению с июнем 2014 года. Поставка останется на тех же уровнях, что и сегодня. В этих условиях цена на «черное золото» через год будет колебаться вокруг уровня 60 долларов за баррель. Изредка она будет откатываться до очень низких значений (потому что будет расти добыча), но в 2016 году низкая цена снизит глобальное производство нефти. Спрос при этом будет расти. В итоге в декабре 2016 года нефть подорожает до 105 долларов.

Сценарий №2, 50% вероятности

Производители, чья добыча нефти имеет высокую себестоимость, могут массово объявить дефолт по своим кредитам и обязательствам. Это вызовет банковский кризис и дополнительно ухудшит условия для восстановления экономики. Повторится кризисная ситуация 2008 — 09 гг. Падение спроса составит 4 млн баррелей, предложения — 1 млн баррелей. При сильном различии между спросом и предложением нефть в декабре 2015 года будет стоить 45 долларов.

А вот в 2016 году глобальная экономика восстановится — и тоже из-за низкой цены на нефть. Дешевые энергоносители позволят поднять промышленность. Спрос восстановится, добыча снизится, и в декабре 2016 нефть будет торговаться на уровне 100 долларов за баррель.

Сценарий №3, 10% вероятности

ОПЕК таки сдастся. Катар и Кувейт уменьшат добычу в ноябре 2015 года, к декабрю производство ОПЕК снизится на 2 млн баррелей. Цена восстановится до 100 долларов еще до наступления 2016 года.



