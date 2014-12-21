«Золотые» прогнозы на 2015 год

На портале goldenfront.ru опубликовали выдержки из недавней конференции Scotiabank, на которой говорили о золотодобыче. Эксперты ответили на непростой вопрос: какой будет цена золота к концу 2015 года? Результаты своеобразного блиц-опроса опубликовали на сайте.

Любопытно, что большинство попросту смутились, когда им задали этот вопрос. Но «ставки», тем не менее, сделали.

Так, по мнению директора ScotiaMocatta Энди Монтано, цена на золото останется на неизменном уровне — то есть примерно на нынешних отметках. Он также добавил, что его прогноз, скорее всего, не оправдается.

Вслед за ним отвечал управляющий директор по инвестициям и стратегии Всемирного совета по золоту Маркус Грабб. Впрочем, его ответ был еще более удивительным — говорит, что «индустриальные регуляции не позволяют ему делать прогнозы». Однако потом добавил, что если анализировать 12 падений цены золота с 1970 года (когда цена падала более чем на 20%), то можно заметить тенденцию - в течение 35 месяцев после падения цена вновь поднималась на 38%-40%. «Сейчас мы, вероятно, на дне», сказал он. - В принципе за этот интервал времени цена может вырасти до $1,500». Через 50-60 месяцев он прогнозирует рост цены на 90% - можем дойти даже до уровня $2,000.

Роб Мак-Юэн, владелец контрольного пакета акций и президент компании McEwen Mining, дал свою версию будущих настроений актива. «Две тысячи, - сказал он о цене золота к концу 2015 года. - В конечном итоге золото дойдёт до пика $5,000 за унцию».

И последнее слово дали главному валютному стратегу Scotiabank Камилле Саттон. Она согласилась с Монтано - цена будет находиться «где-то между $1,100 и $1,200».

Участники дискуссии говорили также о спросе и предложении золота - в целом оценили ситуацию позитивно. Мак-Юэн отметил, что если цена на золото будет снова идти вверх, рынок не наполнит переработанное золото. А брокеры, которые меняют золото на наличные, не смогут найти клиентов, сказал он.

Еще Грабб задался вопросом, не исчерпала ли себя игра на коротких продажах. «В апреле прошлого года, поставив на COMEX 10,000 контрактов за 15 минут, можно было получить снижение курса на несколько сотен долларов, - сказал он. - Сейчас вы получаете снижение на $20, а на следующий день происходит возврат, из-за премий на физическое золото на Востоке и спроса. Короткие позиции сейчас давят на существенно более упругий рынок, и при этом присутствует риск сильного удара по коротким позициям в случае значительного повышения спроса. Беспокойство в отношении коротких позиций усилилось после отмены ряда правил по импорту золота в Индии и связанного с этим роста спроса в стране».