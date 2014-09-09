WTI внезапно дорожает, а Brent держится на прежнем уровне

Фьючерсные контракты на нефть марки WTI впервые за четыре сессии подорожали, прибавив 0,6%. Это происходит в ожидании публикации данных о запасах топлива в США (которые могут оказаться ниже прогнозных). На фоне того, что добыча нефти в Ливии выросла до 740 тысяч баррелей в сутки, котировки Brent в Лондоне держатся на уровне вчерашнего закрытия.

Итак, октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи прибавили 53 цента до $93,19 за баррель. Правда, к 8:28 мск они снова приуныли и торговались по $92,92. Но и это лучше, чем вчерашние цены, когда контракты подешевели на 63 цента до $92,66, закрывшись на минимуме с 14 января.

Октябрьские контракты на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe подешевели на 14 центов до $100,06 за баррель.