Страны Европы собирают свое золото «в сундуках». Евро в опасности

Как правило, золотые запасы стран Европы хранятся за границей. Зачастую это и удобнее, и безопаснее. 2014 год продемонстрировал странную тенденцию: сразу несколько европейских государств решили перевезти свое золото в свои пределы. На первый взгляд, это выглядит не совсем объяснимым: современный мир давно перестал расплачиваться двойными дублонами или золотыми талерами, да и вот уже два года подряд «царский металл» падает в цене. Стоит ли это всех дипломатических движений, споров и логистических проблем?

Однако эта тенденция ярко демонстрирует обеспокоенность по поводу здоровья единой валюты. Рецессия в Европе сегодня — свершившийся факт, и у некоторых стран есть сомнения по поводу того, выживет ли пациент вообще.



Кто же не доверяет Евросоюзу?

В первую очередь, это, как ни странно, Германия. На сегодняшний день это вторая в мире страна по объему золотых резервов, однако большая часть из 3 400 немецких золотых тонн физически находится за ее пределами. Они распределены между хранилищами США, Великобритании и Франции. На данный момент Банк Германии должен был перевезти порядка 84 тонн желтого металла под свое крылышко. Однако вернулось в страну только 37 тонн, причем хранилище ФРС выдало Германии всего лишь жалкие 5 тонн. Затем процесс был остановлен. Судя по всему, причины — политические.

Австрия начала переговоры и практическое рассмотрение вопроса возвращения своего золота в Вену. Из 280 тонн австрийского золота большая часть находится в Лондоне, немного есть и в Швейцарии .

Нидерланды решили, что не стоит хранить 51% от своих 600 тонн в Нью-Йорке — под бдительным присмотром ФРС останется только 31%. Процесс перевозки уже начался. Что характерно, официально это было объяснено как «равномерное перераспределение резервов», однако золото, которое хранится в Канаде и Лондоне, голландцы оставили на местах (20% и 18% соответственно). Заинтересованные лица немедленно начали возмущаться тем фактом, что Нидерланды начали перевозку золота в атмосфере секретности. С другой стороны, это более чем объяснимо: если бы вы решили перевезти из одной страны в другую пару десятков тонн золотых слитков — стали бы вы трубить об этом на весь свет?

Еще один «золотой гигант» Европы — Франция. У нее 2435 тонн. В ноябре глава «Национального фронта» страны Марин Ле Пен написала открытое письмо Банку Франции, где советовала возвратить всё национальное золото в Париж. Она также дала ценную рекомендацию увеличить золотые запасы страны, воспользовавшись снижением цены на желтый металл.

Аналитики ждут, когда же Италия подхватит общую тенденцию — 4 в мире страна по запасам золота (с 2 451 тонной) хранит половину своих сокровищ в США.

В целом, общая тенденция понятна, и стоит отметить: ни Британия, ни США, ни Япония, ни Швеция с Норвегией на эту тему не переживают. Нервничают только страны, живущие в зоне евро. В ситуации, когда начинается нервозность по поводу денег — хочется обеспечить свою финансовую неприкосновенность драгоценным металлом.



Так все-таки зачем хранить золото внутри страны?

Реальных ситуаций, когда важно хранить внутри страны гору физического золота, можно придумать не так уж и много. И одна из них — это резкое изменение денежной системы государства. Самый простой способ ввести новую валюту так, чтобы она сразу, изначально была сильной, - это подкрепить ее золотом. Это даст, например, немецкой новой марке или голландскому гульдену статус не просто ретроградной бумажки — но здорового, сильного, полноценного дензнака. Всё просто. Если страна начнет возвращаться к своей национальной валюте, ей потребуется страховая подушка, и вот на эту-то роль и претендуют золотые резервы. Соответственно, чем больше стран сейчас решают «перенести» кубышку к себе поближе, тем слабее авторитет евро на мировом рынке.

Поэтому многие аналитики считают, что евро очень рискует в среднесрочной перспективе. Причем риски эти — даже не экономические, а политические. Чтобы единая валюта была сильная и устойчивая — надо, чтобы она пользовалась кредитом доверия со стороны ее потребителей. А если страны не будут доверять евро — рано или поздно искусственная система его обращения рухнет. Тенденция возвращать золото в страну — ярчайший показатель такого недоверия.