Nomura о том, как торговать фунт/долларом в преддверии референдума о независимости Шотландии

«До недавнего времени результаты опросов демонстрировали неготовность большинства шотландцев проголосовать за независимость от Британии, однако теперь, похоже, пришло время подумать о противоположном исходе, как о вполне вероятной вещи», - пишут валютные стратеги банка. – «Учитывая практически равное соотношение потенциальных голосов «за» и «против», результаты новых опросов, которые будут публиковаться вплоть до референдума 18 сентября, продолжат оказывать сильное влияние на динамику фунта. Впрочем, история говорит о том, что, когда дело доходит до реального голосования, люди предпочитают голосовать за сохранение статуса-кво или же за «наименьшее из зол», что в данном случае означает «нет». Исходя из этого, мы рекомендуем продавать фунт/доллар почти вплоть до референдума, сократить объем короткой позиции за день до него, а в момент открытия участков для голосования ликвидировать остатки «шортов» и купить пару. Вероятно, имеет смысл захеджировать данную длинную позицию покупкой пут-опционов «вне денег», так как в случае «худшего» результата, т.е. голосования «за», фунт может подешеветь в последующие дни еще на 5-10%».