Прогнозы Morgan Stanley по евро и фунту

Morgan Stanley видит, что тенденция к росту американского доллара набирает обороты. Банк из США ждет, что рост доллара по отношению к

и стерлингу усилится, так как инвесторы перестают использовать гринбек как валюту финансирования для керри-трейда. Краткосрочный целевой прогноз Morgan Stanley для евро сейчас составляет $1.25, а долгосрочный, на конец 2015 - $1.15, и единая валюта имеет шанс упасть ниже этих уровней, так как после снижения процентных ставок на прошлой неделе со стороны Европейского центрального банка будет все больше использоваться как источник фондировании. Что касается стерлинга, американский банк прогнозирует уровень $1.51 к концу 2015 года, или $1.46, если шотландцы проголосуют за независимость от Великобритании. На ближайшем горизонте, референдум 18 сентября несет в себе непосредственный риск снижения до $1.60 и к минимуму ноября 2013 на $1.5850.

сейчас обновляет минимумы на $1.6105, евро торгуется по $1.2945.