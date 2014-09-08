Фондовая Европа не в настроении

Сегодня фондовая Европа отдыхает после того, как на прошлой неделе устроила затяжное ралли. Так, DJ Euro Stoxx 50 потерял к середине дня на 0,11%, САС 40 упал на 0,12%. А вот DAX внезапно разбогател на 0,08%, выбившись из общей упадочнической колеи.

Напомню, на прошлой неделе ЕЦБ объявил о беспрецедентных мерах смягчения монетарной политики, и на этой волне европейские индексы выросли.



Сегодня можно было наблюдать, как плавно летят вниз, как осенние листья, акции кредитно-финансового сектора. Французские кредиторы BMP Paribas, Societe Generale потеряли 0,26% и 0,25% соответственно, а могучий Deutsche Bank упал на 0,55%. Периферийные кредиторы тоже теряли (BBVA и Banco Santander ослабли на 0,08% и 0,35%).

Из интересных европейских акций за сегодняшний день — головокружительный взлет Electrolux на 11,56% сразу (на новостях о покупке подразделения General Electric по производству бытовых электроприборов).

В Британии разброд и шатания: там ждут референдума о независимости Шотландии, на фоне чего лондонский индекс FTSE потерял 0,38% только за сегодняшний день: количество поддерживающих независимость и выступающих против нее в регионе примерно уравнялось, согласно свежим данным социологических опросов. Британские кредиторы тоже снижаются, вслед за своими континентальными коллегами: Barclays потерял 0,91%, Royal Bank of Scotland похудел на 2,59%, Lloyd Banking снизил котировки на 2,80%.

Но не всё так плохо даже в Британии: так, на 0,40% выросли акции Ryanair, собравшегося заказать у Boeing самолетов на сумму 11 млрд долларов.