Обзор финансово-экономической прессы: Новые санкции ЕС против России могут вступить в силу со вторника

РБК-Daily



Страны НАТО решили увеличить военные расходы до 2% от ВВП

Принятый на саммите в Уэльсе план действий по повышению боеготовности НАТО подтвердил утвержденную ранее норму, по которой страны-члены Альянса должны тратить на военные расходы не менее 2% своего ВВП. «В эти неспокойные времена НАТО должно быть готово принять на себя полный спектр задач и защищать союзников от полного спектра угроз», - заявил генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен.

The Wall Street Journal

Visa и MasterCard разработали новую схему защиты данных своих клиентов

Две крупнейшие платежные системы Visa и MasterCard разработали новую схему защиты данных держателей пластиковых карт. Она основана на использовании уникального кода, подтверждающего личность владельца, сообщает The Wall Street Journal. Нововведение нацелено на ретейлеров, которые хранят информацию о безналичных расчетах клинтов (например, оплата членства в фитнес-клубе). По новой схеме при обмене данными между магазинами и банками будет использоваться индивидуальный идентификационный номер.

СМИ назвали список российских компаний, которые могут попасть под санкции ЕС

Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть ряд российских нефтяных и оборонных компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В санкционный список ЕС войдут «Транснефть», «Газпром», «Газпромнефть», а также «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация и Уралвагонзавод. Запрет не обойдет и другие крупнейшие компании: «Сириус», «Калашников» и «Станкоинструмент».

Новые санкции ЕС против России могут вступить в силу со вторника

Новые санкции Европейского союза в отношении России могут вступить в силу со вторника, 9 сентября. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза. Ранее Европейский союз отложил принятие решения по санкциям в отношении России до 8 сентября. «Формальное одобрение санкций предусмотрено путем письменной процедуры, которая будет оформлена в понедельник утром. После официального принятия решения оно будет опубликовано в официальном журнале Европейского союза, скорее всего, во вторник», - рассказал источник.

DW

Лондон обещает Шотландии расширение финансовой автономии

Министр финансов Великобритании Джордж Оcборн обещает предоставить Шотландии бльшую финансовую независимость, если она останется в составе Соединенного Королевства. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщает агентство AFP. По словам Осборна, такое решение приняла правящая коалиция. В ближайшие дни Лондон представит план действий, который предоставит шотландцам больше полномочий в отношении сбора налогов, формирования расходных статей бюджета и в вопросе расходов на социальнын нужды, приводит AFP слова Осборна.