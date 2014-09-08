Фунт оказался заложником выбора шотландцев

Фунт попал под давление свежих продаж в начале торгов в Европе, поскольку на рынке появляются все новые игроки, еще не успевшие отреагировать на последние новости вокруг Шотландии. Курс пробил ранние азиатские минимумы $1.6165 и упал до $1.6145, но снова встретил желающих покупать на провалах. Это - минимум 10 месяцев. А открылся стерлинг в понедельник с гэпом вниз аж на 130 пунктов в реакции на публикацию в выходные результатов опросов, которые показали 51% шотландских голосов в пользу отделения от Великобритании, если бы референдум о независимости состоялся в минувшие выходные. Опрос был проведен YouGov Plc, а его результаты напечатаны в Sunday Times. Референдум о независимости Шотландии состоится 18 сентября. Ранее многие аналитики предупреждали о подобном исходе событий. Некоторые выступили с предостережением, когда фунт торговался еще на многолетних максимумах вокруг $1.73. Британское правительство пообещало Шотландии новые полномочия в таких сферах, как налогообложение, бюджетные расходы и социальное обеспечение в случае, если она останется в составе Великобритании. "Очевидно, что Шотландия хочет лучше контролировать касающиеся ее решения, - заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн. - В следующие два дня мы подготовим план, который даст Шотландии больше полномочий". Новые полномочия, по словам министра, вступят в силу в тот момент, когда шотландцы "скажут "нет" на референдуме". Первый министр Шотландии Алекс Салмонд отверг предложения Осборна, заявив, что его слова указывают на панику политиков, выступающих за единство Великобритании. Инвесторы, как известно, не любят неопределенность. Совершенно непонятно, как будет проходить "развод", если шотландцы скажут "да" независимости - как, в частности, будет поделен государственный долг, сможет ли Шотландия использовать фунт, сможет ли она стать членом Евросоюза. "Думаю, дело в том, что рынок ранее не рассчитывал на возможность голосования "за". Поэтому следует ожидать некоторой неуверенности, возможно, волатильности", - сказал главный трейдер Nordea Bank в Сингапуре Джеспер Баргманн, добавив, что снижение фунта, вероятно, продолжится до 18 сентября. Биды остаются на $1.6135/30.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 3: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 2: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 1: $1.6233 - сопротивление 8 сентября, на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6177

Поддержка 1: $1.6164 - минимум 8 сентября

Поддержка 2: $1.6133 - минимум 25 ноября 2013

Поддержка 3: $1.6084 - 100-недельное скользящее среднее значение

Поддержка 4: $1.6005 - 200-недельное скользящее среднее значение

Комментарий: после отскока от обновленных минимумов 2014 и -10 месячных минимумов в пятницу, пара начала новую неделю с гэпа вниз, а начальное сопротивление сейчас отмечается в области $1.6233-81. Быки сейчас ищут закрытия выше минимума пятницы $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, а закрытие выше $1.6440 необходимо для сдвига первоочередного внимания к слоям сопротивления $1.6499-1.6650. Медведи в настоящее время сосредоточены на $1.5858, месячном минимуме ноября 2013.