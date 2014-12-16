Нефть и Россия повлияли на все рынки. В почете — золото и иена

Фьючерсы на акции Уолл-стрит во вторник снизились, реагируя на очередное падение нефтяных цен. Резкое повышение ставок российского Центробанка тоже смутило мировые финансовые рынки.

Фьючерсы на S&P 500 за полтора часа до открытия торгов потеряли 0,77%; на DJIA – снизились на 0,80%; фьючерсы на Nasdaq упали на 1,12%. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,20% и стоят сейчас 54,23 доллара за баррель.

Американские рынки ждут, что же скажет ФРС по поводу увеличения своей ставки. Сегодня должны выйти еще и статистические данные по американскому рынку жилья и индекс PMI.

Среди отдельных акций стоит обратить внимание на Boeing Co. BA, чьи акции выросли на 1,08% после повышения ежеквартальных дивидендов. Talisman Energy на премаркете подскочила на 18,45% на новостях о покупке ее испанской компанией Repsol SA/

Whirlpool Corp прибавила 1,51% после того, как выпустила радужные прогнозы о перспективах на 2015 год.



Однако в целом рынок, скорее всего, откроется на понижении, поскольку нельзя игнорировать внешние рынки. Индекс РТС потерял сегодня 14% после того, как ЦБ РФ увеличил процентную ставку до 17% в попытке затормозить обвал рубля. Впрочем, это ему не удалось, и на 16.00 мск доллар стоит 72,600 руб, евро — 91,392.

Россия в глобальном экономическом росте — всего лишь малая часть, но ситуация заставляет поволноваться о состоянии мировой экономики. «Я думаю, когда центробанк страны соглашается на то, чтобы променять финансовую стабильность на рецессию и терпит неудачу уже через 12 часов — это очень серьезно,» — говорит Уотер Стуркенбум, стратег в Russel Investments (Лондон). — «Косвенное финансовое воздействие может пробежать по всем банковским системам, затронув абсолютно всех, кто держит на руках российские ценные бумаги».

Кроме России, есть еще разнообразные страны на карте мира, причем они тоже не показывают ничего особенно оптимистичного. Обрабатывающее производство в Китае сократилось в ноябре впервые с мая (сегодня вышла статистика по этому вопросу). Собственно, именно эти данные и увели Brent ниже 60-долларовой отметки: снижение роста Китая означает снижение роста спроса на «черное золото». В целом акции азиатского региона закрылись сегодня в красной зоне: Nikkei потерял 2,01%; S&P/ASX — 0,65%; Hang Seng – 1,55%. А вот Shanghai Composite прибавил целых 2,30%.

Немного улучшились данные о частном секторе еврозоны. Это первоначально обеспечило легкую стабилизацию котировок нефтяных европейских акций, но долго это не продлилось. DAX на 16.09 мск потерял 0,61%; FTSE 100 – 0,10%; CAC 40 – 1,36%.

Словом, лихорадит все мировые рынки: нефть и Россия напугали инвесторов практически везде. Даже в Дубае акции нефтяных компаний снизились на 7%. Нерасположенные к риску инвесторы вливали деньги в японскую иену: USDJPY потеряла 1,42% и торгуется сейчас на уровне 116,50 иен за доллар.

А вот цена на золото выросла во вторник на глобальном напряжении ситуации практически везде: она прибавила к 16.23 мск 0,24%, и сейчас золото торгуется на уровне 1 210,10 долларов за тройскую унцию.