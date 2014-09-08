Евро/доллар. Комментарии дилеров

Евро/доллар с началом новой недели не продемонстрировал особого желания развивать коррекцию, и в настоящее время вновь тестирует биды около $1.2930/20. Дилеры не исключают, что в краткосрочной перспективе пара все же возьмет паузу, однако обращают внимание на то, что настрой участников рынка остается негативным. Более того, ситуация на Донбассе не улучшается, а новости о том, что ЕС собирается ввести новые санкции довлеют над рынком. Если политики не ограничатся символичными ограничениями для физических лиц, а все же решатся на ввод ограничений против Газпромнефти, Роснефти и Транснефти, у медведей может появиться довольно серьезный повод для возобновления продаж. Аналитики гадают о возможных ответных шагах России, которая ранее намекала на вероятность запрета полетов европейских авиакомпаний над своей территорией. Кроме того, ходили разговоры и о том, что ответные меры могут коснуться машиностроения и автомобильной отрасли, которая в Европе остается в тяжелом положении. Дилеры отмечают, что крупные биды остаются на подходе к опционному барьеру в районе фигуры, но прорыв ниже может обеспечить быстрое снижение к $1.2850/40.