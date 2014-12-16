Золото продолжает падать

Золото отскочило утром от самого крупного дневного падения в этом году, но сейчас снова снижается. На данный момент (8.42 мск) февральские фьючерсы торгуются на уровне 1 199,30 долларов за тройскую унцию, потеряв 0,70%.

Инвесторы ждут начала очередной двухдневной стратегической встречи ФРС, во время которой будет выбрано время увеличения процентной ставки. За текущий месяц сильно изменились внутри- и внешнеэкономические условия: резко упала стоимость энергоносителей и улучшилась макростатистика в стране.